سطر الهلال الأحمر الجزائري برنامجا تضامنيا لفائدة العائلات المعوزة يشمل توفير مختلف أنواع المساعدات، خاصة بمناطق الظل، مع بداية شهر رمضان الكريم، من خلال فتح 200 مطعم للإفطار وتوزيع أزيد من 40 ألف طرد من المواد الغذائية، حسب ما علم لدى هذه المنظمة الانسانية.

ويواصل الهلال الأحمر الجزائري خدماته التضامنية، مع حلول الشهر الفضيل بتسطير برنامج يشمل فتح 200 مطعم لإفطار عابري السبيل وتوزيع وجبات إفطار لمستعملي الطرقات، الى جانب توزيع أزيد من 40 ألف طرد من المواد الغذائية على العائلات المحتاجة والفئات المعوزة عبر مختلف مناطق الوطن، خاصة بمناطق الظل للإشارة، كان الهلال الأحمر الجزائري قد أطلق يوم الخميس الفارط قافلة تضامنية محملة ب6 آلاف طرود من المواد الغذائية موجهة لعائلات متواجدة بمناطق الظل عبر مختلف ولايات الوطن.