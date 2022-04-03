تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تتشكل من خمسة أفراد من بينهم فتاتين إحداهما في حالة فرار، تحترف ابتزاز الأشخاص بعد أن يتم الإيقاع بهم واستدراجهم لممارسة الرذيلة بإحدى فنادق عاصمة الولاية، والتقاط فيديوهات لهم ومطالبتهم بعد ذلك بأموال مقابلة الامتناع عن التشهير بهم، آخرها سجلت في حق شخص تمت مطالبته بتسديد مبلغ هام قدره 600 مليون سنتيم، مقابل حذف الفيديو الخاص به، حسبما أوردته إذاعة سطيف.

وأضاف ذات المصدر، أن أفراد فصيلة المساس بالممتلكات التابعين للفرقة الجنائية بأمن ولاية سطيف شرعوا في التحقيقات بمجرد إيداع المعني لشكواه إثر تعرضه للابتزاز والتهديد بالتشهير من قبل مجهولين، على رسم خطة محكمة كانت كفيلة بتوقيف فردين من الشبكة، أحدها خطير ومن أصحاب السوابق العدلية وذلك رغم أنهما اتخذا كل الترتيبات المواتية بسلب الأموال والتملص بعد الالتقاء بمكان خالٍ خارج المدينة، إذ وبمجرد محاولتهما الاستيلاء على الأموال عن طريق العنف، وبعد أن تم تطويق المكان تم توقيفهما على الفور، مع حجز الأسلحة البيضاء التي كانت بحوزتهم.

ومكنت التحقيقات التي باشرتها الضبطية القضائية بمساهمة الفرقة التقنية المختصة، من تحديد هويات جميع الضالعين في القضية مع توقيفهم باستثناء فتاة لا تزال في حالة فرار، كما تمكنت من استرجاع فيديوهات وصور ستقدم كأدلة أمام العدالة كي تدين المشتبه فيهم الذين تمت متابعتهم بجرم تكوين جمعية أشرار، الإعداد من أجل المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بالتقاط وتسجيل ونقل صور ومقاطع فيديو بغير إذن، جنحة الاحتفاظ ووضع صور في متناول الغير، الابتزاز عن طريق التشهير، التهديد المصحوب بأمر أو شرط، محاولة السرقة، العصيان ومحاولة طمس أثار الجريمة إلى جانب جنح حمل أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مقتضى شرعي مع العود، قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية التي أصدرت في حقهم أمرا يقضي بإيداعهم جميعا رهن الحبس المؤقت.