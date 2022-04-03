تمكنت مصالح أمن قسنطينة من توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم في حيازة و تحضير المخدرات الصلبة (كوكايين) بطريقة غير مشروعة قصد البيع.

وأوضح بيان لذات المصالح، أن القضية تعود لمعلومات عن استغلال المعنيين لمحل حلاقة بأحد أحياء قسنطينة، في تحضير و بيع المخدرات الصلبة (كوكايين)، ليتم تفتيش المحل أين ضبط ميزان إلكتروني دقيق أظهرت نتيجة الخبرة الكيميائية أنه يحتوى على بقايا كوكايين، كما تم ضبط كمية من مسحوق أبيض، يمزجونه مع الكوكايين الخام.

وأضاف البيان، أنه بإذن من النيابة بتفتيش مساكنهم، عثر على كمية أخرى من نفس المخدر، و مبالغ مالية يرجح أنها من عائدات غير مشروعة، بالإضافة لسلاح أبيض محظور.