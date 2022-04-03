أوقفت مصالح الأمن الحضري الـ13 بوهران، أربعة أشخاص متورطين في قضية متاجرة بالأقراص المهلوسة.

العملية، حسب بيان خلية الإعلام لمديرية الأمن الولائي لوهران، أسفرت أيضا عن حجز 2690 قرص مهلوس، ومبلغ مالي.

كما أفاد البيان أن الموقوفين الأربعة تتراوح أعمارهم بين 32 و42 سنة من بينهم امرأة.

وتأتي هذه العملية ثلاثة أيام بعد ما يمكن أن يوصف بـ"أكبر" عملية حجز للمخدرات في ولاية وهران منذ بداية السنة الجارية من طرف الشرطة، وهذا من خلال توقيف الفرقة الولائية للشرطة القضائية "بي.أر.إي" لأمن ولاية وهران لخمسة أشخاص منظمين في مجموعة إجرامية متخصصة في ترويج القنب الهندي والكوكاين. حيث حجزت الشرطة لدى هذه المجموعة 94 كيلوغرام من القنب الهندي و5.3 غرامات من الكوكاين، بالإضافة إلى ثلاث مركبات فاخرة كانت تستعمل في نقل الممنوعات.

ومن جهة أخرى تم في الأيام الثلاثة التي سبقت حلول شهر رمضان تكثيف العمليات الشرطية في مختلف أحياء مدن ولاية وهران، حيث أوقفت مصالح أمن دائرة ارزيو شخصا يبلغ من العمر 38 سنة، وحجزت لديه 335 قرص مهلوس. كما أوقفت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية شخصا يبلغ من العمر 36 سنة وحجزت لدية 478 قرص مهلوس. في حين ألقت مصالح الأمن الحضري الخامس القبض على مروج للمهلوسات يبلغ من العمر 31 سنة وبحوزته 270 قرص مهلوس.