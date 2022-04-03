قررت السلطات الولائية لوهران، نهاية الأسبوع الماضي، الإغلاق النهائي للمستشفيين الجديدين المخصصين لاستقبال المصابين بوباء كوفيد 19، بعد انتشاره بشكل كبير واستحالة احتواء الأعداد الكبيرة للمصابين في مصالح الأوبئة بالمستشفيين الجامعيين الدكتور بن زرجب و1 نوفمبر.

وكان من المقرر أن يتم إغلاق هذين المستشفيين الجديدين، واللذين لم تتم عملية استلامهما بشكل رسمي من المقاولات الأجنبية المنجزة، يوم الجمعة الماضي، ففي الوقت الذي تم فيه إغلاق مستشفى الكرمة مباشرة بعد "نهاية" الموجة الرابعة لوباء كورونا وهو التابع للمستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب بن عودة (مستشفى بلاطو)، فقد تراجع المسؤولون في آخر لحظة عن إغلاق مستشفى النجمة (شطيبو) والتابع للمؤسسة الاستشفائية الجامعية 1 نوفمبر (إيسطو) وهذا بسبب تواجد مريضين اثنين فقط فيه ظهرت مشاكل خلال محاولات نقلهما إلى المصلحة الأصلية للأمراض المعدية بهذا المستشفى.

حيث ذكرت مصادر طبية أنه كلما حاول الأطباء نقل المريضين من السريرين اللذين يرقدان عليهما، ينزل مستوى تركيز الأكسيجين في جسميهما إلى مستويات دنيا قد تؤثر على بقائهما على قيد الحياة خلال عملية نقلهما. وهو ما جعل الإدارة تقرر، يوم الجمعة الماضي، إبقاءهما في موقعهما مع الفريق الطبي المناوب في مستشفى النجمة.

يذكر أن حالات العدوى بوباء كوفيد 19 ، صارت "نادرة جدا" في ولاية وهران، رغم ملاحظة تخلي شبه كلي عن الإجراءات الوقائية من طرف المواطنين في الفضاءات العامة منذ ما يقارب الشهر. وهو ما جعل السلطات العمومية تقرر عودة مستخدمي مصالح الأوبئة في المستشفيين الجامعيين إلى مصالحهم الأصلية بعد أن تم انتدابهم في مستشفيي النجمة والكرمة، مع تنظيم منابة دورية لأطباء مختلف المصالح بالمستشفيين فيهما.