Un diner collectif (Iftar) a été organisé, hier samedi, à la place du Time Square aux Etats-Unis, où des centaines de musulmans étaient présents, à l’occasion du mois sacré de Ramadan.

A cet effet, 1500 repas on été distribués entre la 44ème et Broadway, dans la soirée du premier jour de ramadan.

Pour la première fois aussi, la prière de Tarawih s’est déroulée dans cette place située à la croisée des boulevards Broadway et la 44ème.

La ville de new York compte, à elle seule, environ 769.000 musulmans, qui composent 9% de la population de la ville, selon une étude effectuée par l’Institut des politiques sociales et de l’entente en 2018.