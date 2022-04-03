سطرت وزارة الصحة برنامجا قطاعيا موسعا لوضع حيز التنفيذ التوصيات المنبثقة عن أشغال الملتقى الوطني الأول حول تجديد المنظومة الصحية المنعقد شهر جانفي 2022.

وحسب بيان لوزارة الصحة، سيتم إنشاء لجان مكلفة بمراجعة النصوص المتعلقة بالقوانين الخاصة بمستخدمي قطاع الصحة، وكذا الإنتهاء من إجراءات صب العلاوة الاستثنائية الخاصة بالكوفيد لفائدة عمال الصحة.

كما تم إعداد الإجراءات المالية الضرورية لأشطر هذه العلاوة الإستثنائية التي سيتم صبها في الآجال المتوقعة.

والتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية من خلال الاتصال والتعاون لإعداد النصوص الضرورية المتعلقة بالتدابير التي قررها رئيس الجمهورية لفائدة عمال الصحة، بخصوص التأمين الشامل، وكذا الإستفادة من منحة راس مال الوفاة من طرف ذوي حقوق العمال الذين إستشهدوا في إطار مجابهة هذه الجائحة.

وفي ذات الصدد، أكدت وزارة الصحة، أن مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بعمال قطاع الصحة، يخص 10 قوانين أساسية، تم الإنتهاء من إعداد ستة وإيداعها لدى مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي، أما بالنسبة للأربعة المتبقية، سيتم إيداع اثنين منها في غضون أسبوع في حين أن الإثنين ( 02) المتبقيين يجرى إعدادهما و تصحيحهما، ويتعلق الأمر بـ: القوانين الأساسية للممارسين الطبيين الأخصائيين، الممارسين العامين، القابلات، أعوان التخذير والإنعاش، المتصرفين في الصحة، الممارسين المفتشين والمستخدمين شبه الطبيين .

تجدر الإشارة إلى أن القوانين الأساسية الخاصة بالنفسانيين والفيزيائيين هي قيد الإعداد في إنتظار مساهمة الشركاء الإجتماعيين المعنيين الذين إتصلت بهم اللجنة المختصة، تضيف الوزارة.

فيما يخص تجسيد التدابير المعلن عنها من طرف رئيس الجمهورية لفائدة مستخدمي الصحة والتي تخص منحة الوفاة والتغطية الشاملة في ميدان التأمين الصحي، فإن الإجراءات الضرورية قد تم الإنتهاء من تحضيرها وقد مكن ذلك من إعداد النصوص التي تم إرسالها للدوائر الوزارية الأخرى المعنية : المالية، العمل والضمان الاجتماعي.