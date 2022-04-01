التقى الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، اليوم الأحد، مع المدير العام لمجمع إيني كلوديو ديسكالزي.

وأوضح بيان سوناطراك، أن هذا اللقاء يأتي في إطار المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين سوناطراك وإيني، وقد تمحورت القضايا الرئيسية التي تمت مناقشتها حول الاستثمارات الجارية، وإنتاج المحروقات على مستوى الحقول المستغلة من طرف الشركتين، وتزويد إيطاليا بالغاز وكذا الآفاق المستقبلية، كما أنه فرصة لتأكيد الرغبة في تسريع تطوير مشاريع بترولية وغازية جديدة بمنطقة بركين جنوب، وذلك في إطار العقد الذي دخل حيز التنفيذ في 6 مارس المنصرم.

وأشارت بيان الشركة أن هذا المشروع يتضمن إنشاء باعتماد وتيرة المسار السريع، منطقة نشاط جديدة لتطوير حقول النفط والغاز بالمنطقة بالاعتماد على المنشآت الحالية MLE-CAFC بمحيط 405 ب.

فيما يرتكز التزام سوناطراك وإيني على الاستراتيجية المشتركة لتسريع استغلال الحقول المكتشفة بالاعتماد على قدرة الشركات الفرعية لمجمع سوناطراك المكلفة بإنجاز هذه المشاريع، مما ستسمح الأنشطة المبرمجة بزيادة الإنتاج بداية من هذا العام، حيث ينتظر أول إنتاج خلال شهر جويلية، أي بعد ثلاثة أشهر فقط من دخول هذا العقد حيز التنفيذ، يضيف المصدر.

كما تناول مديرا الشركتين مسألة إمداد إيطاليا بالغاز، كما استعرضا المبادرات قصيرة ومتوسطة المدى التي من شأنها أن تساهم في الرفع من إمداد هذا البلد عبر خط أنابيب نقل الغاز ترانسماد / إنريكو ماتي، وتطرق الرئيس المدير العام لسوناطراك للعلاقات التاريخية التي تربط الشركتين وذكّر بالاستراتيجية المشتركة الهادفة إلى تسريع تطوير مشاريع بركين جنوب مع مواصلة جهود الاستثمار في الطاقات الجديدة والمتجددة.

من جهة أخرى، استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، كلاوديو ديسكالزي، حيث استعرض الطرفان علاقات التعاون والشراكة التي تربط مجموعة سوناطراك بشركة إيني الإيطالية، واصفين إياها بأنها قديمة جدا وممتازة، فضلا عن آفاق تعزيزها، وفق بيان وزارة الطاقة والمناجم.

وأشار البيان، الى أن وزير الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة ENI ناقش الوضع الحالي لسوق الغاز الطبيعي الدولي وتطوره بالإضافة إلى فرص الأعمال والآفاق المستقبلية للاستثمار في مجال الطاقات الجديدة والطاقة المتجددة، آملين رؤية تطور مشاريع واعدة التي تشجع على تبادل الخبرات ونقل المعرفة.

قال الرئيس التنفيذي لشركة ENI، إنه راضٍ للغاية عن الشراكة بين سوناطراك وإيني، معربًا عن اهتمامه الشديد بمواصلة الاستثمار في الجزائر، التي تعد شريكًا ذو ثقة ومصداقية، لا سيما في مجال التنقيب عن النفط والطاقات المتجددة.