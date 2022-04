Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière (MSPRH) a affirmé aujourd’hui dimanche dans un communiqué qu’un «large programme sectoriel» a été tracé pour la mise en application des recommandations issues des Assises de la santé tenues en janvier dernier. Il comprend la création de commissions en charge de l’élaboration des textes en question.

Le ministère précise que sur 10 statuts particuliers des personnels du secteur, «six (6) ont été élaborés et déposés au niveau des services de la direction générale de la Fonction publique». Il s’agit des statuts des praticiens spécialistes, des praticiens généralistes, des sages-femmes, des anesthésistes et réanimateurs, des agents administratifs et enfin des inspecteurs et paramédicaux.

Sur les quatre statuts restants, deux seront déposés « dans un délai d’une semaine » et deux autres sont « en cours d’élaboration », ajoute le ministère.

Les statuts des psychologues et des physiciens sont «en cours d’élaboration en attendant les propositions des partenaires sociaux concernés, contactés par la commission», précise-t-il encore.

Concernant l’assurance globale et le capital décès aux familles des travailleurs décédés en luttant contre la Covid-19, le ministère de la Santé affirme que «les départements ministériels concernés pour l’élaboration des textes y afférant ont été contactés».

Les procédures se trouvent désormais au niveau du ministère des Finances et du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, ajoute la même source.

Pour la prime Covid-19, le ministère souligne que toutes les procédures liées au versement des 6e, 7e et 8e tranches, «ont été finalisées».