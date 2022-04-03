وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد، مرسوما رئاسيا، يقضي بالعفو لفائدة 1076 محبوسا، محكوما عليهم نهائيا.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية، أنه "بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وطبقا للدستور، لا سيّما المادة 91، الفقرتين 7 و8، وقّع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم الأحد 02 رمضان 1443 هـ ، الموافق 03 أفريل 2022، مرسوما رئاسيا، يقضي بالعفو لفائدة 1076 محبوسا، محكوما عليهم نهائيا.

وأضاف بيان الرئاسة، أن الرئيس كان، قد أوصى باتخاذ تدابير رحمة، تمسّ 70 متهما في قضايا، تتعلق بالإخلال بالنظام العام.