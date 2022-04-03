أوقف عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة شخصا يبلغ من العمر 44 سنة بحوزته كمية من القطع الأثرية ذات قيمة تاريخية وكاشفا معادن مصنفان ضمن الأجهزة الحساسة.

وتفاصيل القضية تعود إلى تلقي معلومات حول عرض كاشف معادن للبيع عبر الشبكة العنكبوتية من طرف شخص يستغل حساب فيسبوك، على إثر ذلك تم تحديد هويته وتوقيفه.

التحقيق مع المشتبه فيه بالتنسيق مع النيابة المختصة بشلغوم العيد أسفر عن حجز كاشفين للمعادن: الأول للكشف عن الذهب والثاني للكشف عن المعادن، إضافة إلى حجز 21 قطعة نقدية أثرية تعود للحقبة الرومانية، مصباح زيتي يعود للعهد الروماني، حلي وقطع فخارية مجهولة المصدر والتاريخ، وذلك بمسكنه الواقع ببلدية وادي العثمانية.

وأثناء أطوار التحقيق مع المشتبه فيه تبين أنه يقوم بنشاط التنقيب دون الحصول على رخصة من طرف السلطات المؤهلة لذلك إضافة إلى حيازته لأجهزة مصنفة ضمن المواد الحساسة المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 10 ديسمبر2009 المحدد لقواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على الأجهزة الحساسة.