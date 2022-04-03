توقعت مصالح الأرصاد الجوية، مساء اليوم الأحد، هبوب رياح قوية على تجتاح معظم مناطق الوطن.

وأوضحت نشرية خاصة نشرت عبر الموقع الالكتروني للأرصاد الجوية، أن رياحا قوية شمالية/ شمالية شرقية، تتعدى بين 60 و70 كلم/سا، على الولايات: بومرداس، الجزائر العاصمة، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، عين تيموشنت وتلمسان، وذلك ابتداء من التاسعة ليلا، إلى غاية السادسة مساءا من يوم غذ الاثنين.

وأضاف نفس المصدر، في نشرية أخرى، أن رياحا قوية جنوبية غربية، تتعدى 70 كلم/سا، مسحوبة بتطاير حبات الرمل، على الولايات: بني عباس، أدرار، عين صالح، ورقلة، غرداية، المنيعة، تيميون، بشار، النعامة، البيض، الأغواط، تندوف، الوادي، تقرت والمغيير، وذلك ابتداء من العاشرة صباحا، إلى غاية التاسعة ليلا من يم غد الاثنين.

فيما ستعرف ولاية تيزي وزو تساقط أمطار غزيرة، تصل 20 ملم، وذلك ابتداء من مساء اليوم إلى غاية التاسعة ليلا من يوم غد الاثنين.