يشرع، غدا الاثنين، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، في زيارة عمل إلى موسكو.

وأفاد بيان للوزارة أن رحلة لعمامرة إلى موسكو ستكون رفقة وزراء خارجية كل من الأردن، السودان، العراق ومصر، فضلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووفق بيان للخارجية.

تتبع زيارة لعمامرة إلى موسكو زيارة ثانية إلى العاصمة البولندية وارسو للقاء الطرف الأوكراني.

وحسب البيان، سيستمع الوزراء العرب إلى مواقف وانشغالات الطرفين على ضوء آخر التطورات الأمنية والسياسية للأزمة في أوكرانيا، كما سيبحثون آفاق وسبل مساهمة مجموعة الاتصال العربية في مساعي التهدئة والتخفيف من حدة التوتر، وصولا إلى تقريب وجهات النظر بما يسمح بالتعجيل في التوصل إلى حل سياسي يرتكز على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويأخذ بعين الاعتبار انشغالات كل الأطراف.

وتندرج هذه الجولة -يضيف المصدر ذاته- في إطار برنامج عمل مجموعة الاتصال العربية، على المستوى الوزاري، التي أقر مجلس وزراء جامعة الدول العربية تشكيلها خلال دورته الـ157، المنعقدة في التاسع من مارس الفارط بالقاهرة، لتوَّلي متابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بالقضية الأوكرانية بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة.