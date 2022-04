Des vents forts souffleront sur plusieurs régions du pays à partir de ce soir.

Les services météo ont annoncé aujourd’hui dans un bulletin météo spécial que des vents forts nord/nord-est d’une vitesse allant de 60 à 70 km/h souffleront sur les wilayas de Boumerdès, Alger, Tipaza, Chlef, Mostaganem, Oran, Ain Timouchent, et Tlemcen.

La durée de ce BMS s’étendra de ce soir à 21h jusqu’à demain soir.

L’office national de météorologie a notamment mis en garde contre des vents violents dont la direction sera du Sud vers l’Ouest et d’une vitesse de 60/70 km/h.

Les wilayas concernées par ce BMS sont Beni Abbes, Adrar, In Salah, Ouargla, Ghardaïa, El Meniaa, Timimoun, Bechar, Naâma, El Bayadh et Laghouat. La validité de ce BMS s’étendra de demain lundi de 10h00 à 21h00.