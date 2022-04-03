تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتلاغمة من توقيف 07 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة محل جناية تكوين جمعية أشرار مع الضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض متبوع بالسب والشتم مع محاولة سرقة مركبة وتحطيمها عمدا.

جاء ذلك على إثر شكوى تقدم بها المسمى (ف-ش) البالغ من العمر 36 سنة رفقة فتاة تبلغ من العمر 26 سنة إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمشيرة

سببها تعرضهما إلى اعتداء بواسطة سلاح أبيض محضور (سكين، عصي خشبية) متبوع بالسب والشتم مع محاولة السرقة والتحطيم العمدي لسيارته من طرف مجموعة من الأشخاص مجهولي الهوية تتراوح أعمارهم مابين 18 و35 سنة بأحد أحياء مدينة المشيرة، مباشرة تم تنشيط عنصر الإستعلامات، وبالبحث والتحري تم تحديد هوية المشتبه فيهم.

على إثرها تم تشكيل دورية لأفراد الفرقة الإقليمية بقيادة قائد الكتيبة، أين تم توقيف 10 أشخاص مشتبه فيهم واقتيادهم إلى مقر الفرقة، بعد عرضهم على الضحيتين تعرفا على 07 منهم، لتتم مواصلة عملية التحقيق معهم.

بعد استكمال التحقيق تم تحرير ملف قضائي ضد المعنيين وتقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد.