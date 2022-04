Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a reçu, dimanche au Palais du gouvernement, Claudio Descalzi, Président-directeur général (P-DG) de la compagnie italienne des hydrocarbures ENI, a indiqué un communiqué des services du Premier ministère.

Les deux parties ont évoqué "l'état et les perspectives des relations de coopération entre les deux pays dans les domaines de l'énergie, tout en exprimant leur détermination à les renforcer et à les diversifier, notamment à travers l'exploitation des opportunités offertes et le développement des investissements communs aux deux compagnies nationales Sonatrach et Eni", a conclu le communiqué.