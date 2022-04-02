أعلن‏ ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين تخليه عن لقبه الملكي، في خطوة غير مسبوقة داخل العائلة الهاشمية، وذلك بعد شهر من رفعه رسالة اعتذار وجهها إلى أخيه الأكبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وفي نص رسالة نشرها عبر حسابه " تويتر" برر الأمير أسباب تخليه عن اللقب بقوله إن "خلاصة قناعاتي الشخصية لا تتماشى مع النهج والتوجهات والأساليب الحديثة لمؤسساتنا"، مضيفاً أنه "من باب الأمانة لا أرى سوى الترفع والتخلي عن لقب أمير".

ولا ينص قانون العائلة المالكة الأردنية على حق الأمراء في طلب التخلي عن الألقاب، إذ ان الملك وحده صاحب الحق في منح تلك الألقاب لأعضاء الأسرة وسحبها منهم.

ونشرت بعض المواقع الإخبارية المقربة من العائلة الهاشمية أن هذه الأخيرة فظلت التريث قبل التعليق على ما نشره الأمير حمزة بن الحسين على مواقع التواصل الاجتماعي.