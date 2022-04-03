لاول مرة له مع نادي العاصمة الفرنسية باريس، تمكن سهرة اليوم اللاعب كيليان مبابي من مساهمته في تسجيل خمسة أهداف كاملة في مباراة واحدة، سجل منها إثنان ومرر ثلاث تمريرات حاسمة، في لقاء نادي باريس سان جيرمان ضد نادي لوريون، والتي انتهت لرفقاء ميسي بنتيجة 5 مقابل 1، في إطار الجولة الثلاثين من البطولة الفرنسية " ليغ 1".

وافتتح مهرجان الأهداف البرازيلي نايمار في الدقيقة 12 بعد تمريرة حاسمة من مبابي، ليعود هذا الاخير ويضيف الهدقف الثاني في الدقيقة 28.

ومرر مبابي تمريرة على طبق للأرجنتيني ميسي تمكن من خلالها تسجيل الهدف الثالث لأصحاب الأرض، قبل أن يعود المهاجم الفرنسي الشاب في الدقيقة 67 ويمضي الهدف الرابع، ولم يكتف مبابي بمساهمته في تسجيل أربع أهداف، ليهدي مرة اخرى البرازىيلي نيمار كرة حاسمة سجل بها الهدف الخامس في الدقيقة الـ 90 من المباراة.

يذكر أن باريس سان جيرمان يحتل المرتبة الأاولى في البطولة الفرنسية برصيد 68 نقطة متقدما على نادي مارسيليا صاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة.