تداولت عدة مواقع إخبارية عالمية صور لمجزرة جرت وقائعها في مدينة بوتشا الأوكرانية، وثقت حوالي 20 جثة على مبعثرة في الشارع.

وقال رئيس بلدية المدينة اناتولي فيدوروك لوكالة فرانس برس "لقد قتل كل هؤلاء الأشخاص أطلقت عليهم برصاصة في مؤخر الرأس".

واتهم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الأحد روسيا بارتكاب "مجزرة متعمّدة" في بوتشا.

وردّت موسكو، اليوم الأحد، على الاتهامات الأوكرانية بأنها قتلت مدنيين في بلدة بوتشا شمال غرب العاصمة كييف، مع تواصل المطالبات الدولية بتشديد العقوبات على روسيا.

ونفت روسيا المزاعم الأوكرانية بأنها قتلت مدنيين، واصفة اللقطات والصور التي تظهر جثث القتلى بأنها “استفزاز آخر” من جانب كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان “كل الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها النظام في كييف، ويزعم أنها شاهدة على (جرائم) الجنود الروس في مدينة بوتشا بمنطقة كييف، هي استفزاز آخر”.

ووصفت الوزارة هذه الصور والمقاطع بأنها “استعراض مسرحي من جانب نظام كييف لوسائل الإعلام الغربية”، مؤكدة أنه “عندما كانت القوات المسلحة الروسية تسيطر على هذه البلدة لم يتعرّض مدني واحد لأي عمل من أعمال العنف”.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الوحدات العسكرية الروسية جميعها غادرت البلدة، في 30 مارس، وإن المدنيين كانوا أحرارًا في التنقل بأنحاء البلدة أو الخروج منها عندما كانت خاضعة للسيطرة الروسية.