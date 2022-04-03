أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية خاصة، أن رياحا قوية تكون أحيانا مصحوبة بعواصف ومثيرة لزوابع وتطاير الرمال على مناطق الجنوب والهضاب العليا من شأنها أن تحجب الرؤية، ستهب طوال نهار اليوم الإثنين إلى غاية الساعة التاسعة ليلا على عديد ولايات الوطن.

وتخص النشرية التي صنفت في درجة اليقظة من المستوى الثاني "برتقالي" ولايات بومرداس، الجزائر العاصمة، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، تيزي وزو، عين تيموشنت وتلمسان، حيث ستهب هذه الرياح من شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم في الساعة وقد تصل أو تتعدى أحيانا 80 كلم في الساعة.

وستشمل هذه الرياح أيضا بداية من صبيحة اليوم ولايات بني عباس، أدرار، عين صالح، ورڤلة، غرداية، المنيعة، تيميمون، بشار، النعامة، البيض، تندوف والأغواط، حيث ستبلغ سرعة الرياح 60 إلى 70 كلم في الساعة وقد تبلغ أو تتجاوز أحيانا 80 كلم في الساعة وتتواصل إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.