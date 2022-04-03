قالت اليوم الإثنين وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي، إن تشكيلات قوات دونيتسك الشعبية واصلت هجومها في الليلة الماضية، وتم تدمير سرية كاملة من اللواء 25 الأوكراني المحمول جوا، كما قد اخترقت تحصينات العدو وتمكنت من السيطرة على قرية "نوفوباخموتوفكا". وتوغلت وحدات قوات لوغانسك الشعبية إلى عمق كيلومترين وأغلقت قرية "نوفوتوشكوفسكويه" من الشرق والجنوب.

وقد واصلت القوات المسلحة الروسية قصف البنى التحتية العسكرية الأوكرانية، حيث تم تدمير مركز قيادة اللواء الآلي المنفصل رقم 24 للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودعات الذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية القريبة منه، نتيجة لقصف جوي بالقرب من مدينة ليسيتشانسك.

ونتيجة للضربة الجوية لمطار "بالوفنويه" في ضواحي مدينة نيكولايف، يوم أمس الأحد، فقد تم تأكيد تدمير ثلاث مروحيات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ست طائرات مسيرة في الجو في مناطق "نيكولاييف" و"خيرسون"، "كوراخيفكا"، "إندوستريالنويه"، "فيليكايا نوفوسيلكا".

وخلال الليلة الماضية، ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الجوية الروسية 14 منشأة عسكرية في أوكرانيا، من بينها موقعان للقيادة، ومنصتان قاذفتان للصواريخ المضادة للطائرات من طراز "بوك-إم1" في منطقتي "كراسنوغوركا" و"فيرخنيتوريتسكويه"، وبطارية مدفعية واحدة، ومستودعين للأسلحة الصاروخية والمدفعية والذخيرة، وثلاثة مستودعات للوقود، بالإضافة إلى ست مناطق ارتكاز ومناطق تركيز معدات للجيش الأوكراني.

وإجمالا ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فقد تم تدمير 125 طائرة و91 مروحية و392 طائرة مسيرة و226 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و1936 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى و211 قاذفة صواريخ متعددة و833 قطعة مدفعية ميدانية وهاون و1810وحدات من المركبات العسكرية الخاصة