واصلت أسعار النفط هبوطها، اليوم الإثنين، مع متابعة المستثمرين لسحب إمدادات من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية من الدول المستهلكة، في الوقت الذي خففت فيه الهدنة في اليمن مخاوف تعطل الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتاً أو 0.8 في المائة إلى 103.60 دولارات للبرميل بحلول الساعة 00:37 بتوقيت غرينتش، بينما سجَّل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98.45 دولاراً للبرميل، منخفضاً 82 سنتاً أو 0.8 في المائة.

وانخفضت التعاقدات الآجلة لكل من الخامين دولاراً في بداية التعاملات بالأسواق اليوم. وتراجعت أسعار النفط نحو 13 في المائة الأسبوع الماضي، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيتم سحب ما يصل إلى مليون برميل يومياً من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي لمدة ستة أشهر تبدأ في ماي.

وقال بايدن إن هذا السحب، وهو الثالث في الأشهر الستة الماضية، سيكون بمنزلة جسر حتى يتمكن المنتجون المحليون من تعزيز الإنتاج وإعادة التوازن إلى العرض مع الطلب.