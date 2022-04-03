قام وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، صبيحة اليوم الإثنين، بمعاينة وتيرة إنجاز ملعب الدويرة بالعاصمة.

وأمر الوزير، خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى الملعب، بحضور كل الفاعلين في تسيير المشروع، بالمتابعة الدقيقة للمخططات الهندسية ومخططات الهندسة المدنية مع رفع كل التحفظات التي تعيق الإنجاز في هذا السياق.

من جهة أخرى، أمر الوزير بجرد قائمة كل المعدات الضرورية للأشغال على مستوى الملعب وتلك الضرورية لتجهيزه فيما بعد، وذلك حتى يتم اقتناؤها في السوق الوطنية وتجنب استيرادها.

وأشار بيان الوزارة إلى أن هذه الزيارة ستتبعها باجتماع على مستوى مقر الوزارة لتحديد مسؤوليات كل طرف وعدم السماح بتعطيل الإنجاز لأي ظرف كان.