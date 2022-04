L'office national de météorologie a annoncé dans un alerte "orange", que les bourrasques de vent se lèveront de plus belle aujourd'hui lundi, et ce, jusqu'à 21h00 sur les régions du sud et des hauts plateaux,

provoquant sur leur passage des tempêtes de sable tout particulièrement sur les wilayas Béni abbes, Adrar, Ain Salah , Ourgla, Gherdaïa, Laghouat, Mniaa, Timimoun, Bechar, Naama, El Bayadh et Tindouf.

Des perturbations qui auront également tendance à affecter la visibilité des usagers de la route, selon météo Algérie.

Des vents d'ouest d'une rare intensité accompagnés d'orages, agiteront aussi les régions côtières du pays, et iront jusqu'à atteindre les 70 à 80 km/h, notamment sur les villes de Boumerdes, Alger, Tipaza, Chlef, Mostaghanem, Oran, Tizi Ouzou, Ain Temouchent, et Tlemcen.