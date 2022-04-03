تمكنت مصالح أمن الجزائر العاصمة، من توقيف شبكة إجرامية منظمة تتاجر بالمؤثرات العقلية.

وأفاد بيان لذات المصالح، إن فرقة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات بالمقاطعة الغربية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، تمكنت من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية منظّمة في قضية حيازة المؤثّرات العقلية وعرضها على الغير ضمن جماعة إجرامية عابرة للحدود.

وأضاف البيان، إنه بعد إذن بالتفتيش صادر عن النيابة المختصّة، أفضت العملية إلى ضبط وحجز 127 ألف و200 كبسولة من المؤثّرات العقلية ومبلغ مالي قدره (78000) دج وسيارتين سياحيتين وآلة عدّ النقود و (06) هواتف نقّالة.