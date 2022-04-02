قال المدير العام للجزائرية للطرق السيارة محمد الخالدي إن العمل جاري على قدم وساق لاستكمال الـ 32 كلم المتبقية من أشغال إنجاز الطريق السيار شرق-غرب من الطارف إلى الحدود التونسية على أن تسلم المشاريع قبل نهاية السنة الجارية.

وأوضح محمد الخالدي اليوم الإثنين في تصريح للإذاعة الوطنية، إن الأشغال جارية لاستكمال الـ 32 كلم المتبقية من الطريق السيار شرق-غرب من الطارف إلى الحدود التونسية، مؤكدا انتهاء أشغال الشطر الأول من طريق الذرعان-الطارف وأن 54 كلم ستسلم قريبا، في حين أن الأشغال متواصلة بالنسبة للشطر الثاني على تستلم خلال السداسي الثاني من العام الجاري.

وكشف المتحدث عن الانطلاق في انجاز 741 كلم للمنافذ والمداخل على غرار مدخل بجاية-أحنيف، 68 كلم استلمت منه في انتظار استلام الـ 22 كلم المتبقية والتي بلغت نسبة أشغالها 80 بالمائة.

من جهة أخرى، كشف ذات المتحدث عن الشروع في العمل بنظام الدفع الآلي الذي سيتم اعتماده عبر الطريق السيار شرق غرب، عبر مراحل بداية من الثلاثي الثاني من العام المقبل، مضيفا أن العملية تبدأ بتجربة تكون لمدة 6 أشهر. وأعرب محمد خالدي عن أمله في الوصول إلى المرحلة الثالثة بالخصم مباشرة من الحسابات البنكية مثلما هو معمول به في بعض الدول المتقدمة.

وفي رده عن سؤال حول مشروع الخط الرابط بين الشلف وتنس المجمد قال إن التجميد تسببت فيه المؤسسة المنجزة للمشروع التي أخلت بشروط العقد وسيتم المرور إلى فسخ العقد وفتح مناقصة جديدة. أما مشروع تجهيز الطريق السيار بمحطات الخدمات وفضاءات الراحة، فأوضح الخالدي أن نسبة الأشغال بالأشطر الثلاثة بلغت 72 بالمائة، مشيرا إلى أن التأخر كان بسبب بعض العراقيل المالية التي واجهتها الوكالة.