وُضعت "ماري جوزيف روز تاشر دي لاباجيري" التي واصل من حولها بمناداتها "ييات" Yeyette، بمدرسة داخلية في "فورترويال" مع سيدات "لا بروفيدنس"(1)، غالبًا ما كانت تذهب لرؤية جدَّتها، الأرملة التي تعيش مع ابنتها روزيت. كان خمولها الطبيعي، وتخلي والدها المدمن على القمار عنها، من الأسباب التي لم تسمح بتعليمها جيّداً.

كانت ترقص دون تأنق في حركاتها، تغني برفقة القيثارة وتركب على ظهر الحصان. جعلتها المجاملات فتاة مدلَّلة، تحلم فقط بالذهاب إلى فرنسا حيث أنها كانت على علم جيداً بنجاح الكريول بسهولة هناك. غير أنها كانت محبوبة لطيبتها ونعومة شخصيتها، قبل كل شيء.

عرَّجت في بعض الأحيان على "الجزيرات الثلاث"، حيث مكث والديها منذ الإعصار الذي دمَّر منزلهما. عاشا في مبنى من معمل تكرير للسكر، سُمي بالمفرغة، والذي تمَّ تجهيزه بشكل مريح إلى حد ما. قابلت ييات بكل سرور من جديد الأَمَة "دا ماريون"التي ربَّتها، وتبعتها إلى فرنسا لاحقًا، حيث أعتقها نابليون ومنحها معاشاً تقاعدياً قُدّر بألفٍ ومائتين من الفرنكات. أعجبت ماريون بكل شيء في ييات، كان تأثيرها على الفتاة كبيراً، إلى درجة أنها جعلتها تؤمن بالخرافات مثل امرأة سوداء.

كانت إيمي وييات تتجوَّلان، ممسكتين ببعضهما من الخصر، تتبعهما ماريون وزهراء المتألقتان بزينتهما الوردية. كثيراً ما وقفت الفتاتان لتطرحا أسئلة ساذجة على الجاريتين، وتتشاوران معهما حول معنى الأحلام التي راودتهما على سبيل المثال، كما أنه غالباً ما كانت الإماء السمراوات تتنبَّأن لسيّداتهن عن قصص الحب الرومانسية والزيجات الملائمة. لطالما كانت إيمي الأكثر رقَّة والأكثر تعليماً وفطنةً، تضحك ساخرة من ابنة عمها، غير أن ييات ظلت متأمّلة، وقد أوضح الأمر بعد فترة طويلة من ذلك، عبر مظهرها الجميل والمكتئب نوعا ما، بأنها لم تعد كما قيل عنها حينها.

قراءة مدهشة

كانت الفتاتان ذات يوم تمشيان مع داداتهما برفقة فتاة صديقة لهما، أصبحت في ما بعد السيدة "دي بيرونيت"، رحن تسرن على طريق طيني متعرج تحت المساحات الخضراء الممتدة من"الجزيرات الثلاث" إلى "ريفيار صالي". أوقفتهن جارية عجوز تعيش هناك في كوخ بائس لتَبيعهُّن قلائد من الأصداف، لقد عرفن "أوفيمي دافيد" جيّداً، بلغتها المحلية وإيماءتها التعبيرية المسلية لهنَّ كثيراً.

أصبحت أوفيمي عجوزاً أكبر من أن تظل قادرة على خدمة سيّدها، لهذا كانت تجني بضعة بنسات من المارة ببيعهم عقودًا صنعتها هي نفسها، أو عن طريق قراءة الطالع لهم. تناولت ييات على الفور مبتسمة بعد أن سحرها بريق القواقع اللؤلئي، عقدًا جرَّبته على رقبتها، لكن بأنها لم تمتلك يوما أية نقود، سرعان ما أعادته بنظرة محبطة إلى سلة العجوز السمراء.

-إذا كنت ترغبين به، فلتأخذيه، تكلَّمت إيمي، سأكون سعيدة جدًّا بتقديمه لكِ.

-نعم، بشرط إذا اشتريت واحداً لنفسك أنتِ أيضًا. سنقوم بتبادلهما، وهكذا ستبقى هدية تذكارية لنا نحن الاثنتين، بما أنكِ ستغادرين قريباً.

وافقت أوفيمي دافيد بكل بشاشة، وراحت تعرض جميع قلاداتها الواحدة تلو الأخرى على الفتيات الصغيرات، بينما كانت ماريون وزهراء تحدّقان بكل سعادة في فرحة سيّدتيهما الصغيرتين. بعد أن اخترن أخيراً، فتحت إيميكيس نقودها تدفع ثمن العقدين، حيث مدَّت يدها لتلتقط بعض النقود المعدنية الصغيرة التي أرجعتها لها العجوز. فجأةً انحنت المرأة إلى الأمام، وأخذت بتلك اليد المبسوطة الرقيقة من معصمها، ثم رفعت رأسها تخبر بنبرة ثقة أنها رأت بعض الأشياء المذهلة بها. ضحكت إيمي، واقتربت الدادتان بَغْتَةً وأصبحتا جادتين، أمَّا ييات فلم تبدُ أقل اهتمامًا منهما.

الآن، راحت أوفيمي دافيد بظفرها الملون يتبع خطوط اليد الوردية الصغيرة، تتحدث بسرعة كبيرة. فهمت الفتيات الصغيرات ما الذي قيل لحظتها، فهما إلى جانب ذلك، تتحدثان لغة الكريول بطلاقة.

قالت أوفيمي، والتي كانت تشبه الساحرة دائمًا في تنبّؤاتها:

-سوف تذهبين بعيدًا، بعيدًا جدًّا من هنا، وستحدث لك مغامرات مذهلة.. سترزقين بصبيٍّ، وسيحكم هذا الولد بمجد عظيم، لكن ستبقى درجات العرش التي سيصعد عليها حمراءَ بدم أحد أسلافه. إذا كنتِ شخصيًا لا تعرفين مقامات البلاط الرفيعة، فأنتِ ستعيش مع ذلك في قصر رائع، أين تأمرين وتنهين فيه. باللحظة التي ستظنين فيها بأنك أسعد نساء الأرض، ستختفي سعادتك مثل الحلم، وسيقتادك مرض قاتل إلى القبر.

تكهَّنت الأَمَة العجوز بكل هذا وبلغتها المحلية دون أن تأخذ نفساً واحداً، أمَّا إيمي، فقد غمرتها نوبة ضحك ثُمَّ سلَّمتها قطعة نقدية سخية.

-وماذا عنك أنتِ؟ مخاطبة ييات، ماذا تنتظرين لتعرفي مستقبلك؟

غير أن الفتاة هزَّت رأسها سلباً، فقد كان من الممكن أن تسيء إغاظات إيمي لها. فهي لم تضحك أكثر من الدادتين، المتعجّبتين من تنبؤات الأَمَة العجوز. حتماً أنها فكرت في نفسها بينما كانت تبتعد وهي تقول: "سأعود وحدي يومًا ما لأعرف قدري".

وداعاً المارتينيك!

كانت الشمس تغيب على التلال، خلف الجزيرة الساحرة، المعطَّرة كلها برائحة الفانيليا، في حين تلبَّدت فيها السماء سويعات على حِين غِرَّة، أين كانت إيمي تُحدّق بها للمرة الأخيرة. أتت عائلتها وأصدقائها لاصطحابها على متن الباخرة، كان الجميع يتحدثون معها في نفس الوقت، يؤكّدون توصياتهم الأخيرة. بقيت الفتاة تومئ برأسها دون أن تتحدَّث، شفتاها موثوقتان، فاتنة في ثوب سفرها هذا رغم شحوبها الضئيل، تتشبَّث بها أختها من ذراعها.

كرّرت ييات، هي الأخرى التي لم تتركها أيضًا عبارة:

-أنتِ محظوظة!

لقد كانت فرنسا بالنسبة لها، ولو حتى من دير راهبات المقاطعة، بمثابة أرض السعادة التي كانت على الدوام تحلم بها. بدت إيمي في الثالثة عشر أكبر بكثير من عمرها، كانت بالفعل فتاة شابة جميلة، لقد خفَّف سحر جمال هذه الكريول الرائعة من غطرسة المرفأ الأرستقراطي بعض الشيء.

خاطبت السيدة تاشر دي لاباجيري، وهي تراقبها من مسافة بعيدة، السيد دوبوك دي سانت بروف، قائلةً:

-أنت محقٌّ يا صديقي، كم يبدو لك هذا الفراق الطويل مؤلمًاً. أنا أكبر عمراً من أن أتمنى رؤية هذه الطفلة العزيزة عند عودتها ثانية، ولكن عندما ستسعد أنت بلقائها مجدَّداً، يمكنك أن تفخر بأنك جعلتها أفضل شابة في المستعمرة كلها.

كانت زهراء في أتمّ أبَّهتها، كما لو أنها ذاهبة في مناسبة حفلة كبيرة، تدور حول سطح السفينة وسط المسافرين والبحَّارة، مُثقلة بالأمتعة والطرود الصغيرة، تستعلم من الجميع، حيث صُدمت بالرفض تارة وبالمزاح تارة أخرى، في الأخير أبت أن تبتعد عن سيّدتها الصغيرة. بلغة ركيكة، أسمعها بحار أسود:

-إن البحر هادئ وجميل..

كانت الباخرة "جون استال" على وشك أن ترفع مرساتها، حيث نودي لأولئك من غير المسافرين بالنزول إلى الرصيف، لتندفع التوديعات في انفجار من الصرخات المبتهجة والبكاء معاً.

-أنتِ محظوظة، كرّرتها ييات مرة أخرى، وهي تقبّل ابنة عمّها للمرة أخيرة.

-سيأتي دوركِ أنتِ كذلك، ردَّت إيمي.

اجتمع الركاب مهلّلين حول الرافعة على طول حاجز السفينة، متحمّسين لرحلتهم الأولى وتحت وعود المجهول. غطَّت أثناءها كلاًّ من أصوات الصفارات والسلاسل والصيحات، رفرفة الأشرعة المبطئة نحو زرقة السماء الصافية. ازدادت إشارات الوداع على رصيف الميناء من أولئك الباقين، ملوّحين بالمناديل، يبعثون القبلات.

وقفت إيمي مستقيمة على طول حافة السفينة، تأبى بداخلها أن تضعف، غير أن دموعها كانت تُبلَّل جفنيها، طامسة نظرتها الأخيرة التي كان من الممكن أن تأخذها بعيدًا عن مسقط رأسها. أحسَّت فجأة أنها لن ترى مرة أخرى أبداً حبيبتها الغنية بالألوان والفوَّاحة بالعطر، المارتنيك، جزيرتها الحلوة الزاهية.

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(1). لابروفيدانس: دير للراهبات، حيث كانت بنات الذوات تتعلّمن وتتدرّبن على الحياة الصالحة.

الحلقة المقبلة: باتجاه الدير

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