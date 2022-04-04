أكدت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 491 مليونا و448 ألفا و279 إصابة.

وأوضحت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و152 ألفًا و898 وفاة.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 80.1 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30 مليونًا.

وحسب أحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ982 ألفا و565 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 660 ألفا و 410 وفيات ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 521 ألفا و 358 وفاة.