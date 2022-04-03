توفي ثلاثة أشخاص وأصيب 128 آخرون بجروح متفاوتة في 101 حادث مرور جسماني سجلتها مصالح الأمن الوطني على مستوى المناطق الحضرية خلال نهاية الأسبوع المنصرم، حسب حصيلة أوردتها اليوم الإثنين مصالح الأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن المعطيات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني تشير إلى أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري.

وفي هذا الإطار، تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها إلى مستعملي الطريق العام من أجل احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات 24 سا/24.