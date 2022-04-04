انتقدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، وقوف السعودية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العملية العسكرية على أوكرانيا معتبرة أن هذا القرار "قصير المدى"

وأشارت إلى أنه يجب اتباع أسلوب "العصا والجزرة" مع المملكة، ما أثار موجة من الجدل والغضب عبر تويتر بين السعوديين.

وقالت كلينتون عبر برنامج "Meet the Press" على قناة NBC، ردا على سؤال حول رفض السعودية زيادة حصتها من إنتاج النفط لخفض الأسعار والعواقب التي يجب أن تتحملها الرياض: "أنا مستاءة من هذا القرار لأنني أراه قصير المدى ولا يصب في مصلحة أحد بما في ذلك مصلحتهم"، حسب قولها.