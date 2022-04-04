أحبطت مصالح الجمارك الجزائرية بولاية سطيف عملية تهريب كميات معتبرة من السجائر الأجنبية وأدوية مختلفة.

وجاء في بيان لذات المصالح نشرته اليوم إذاعة سطيف الجهوية عبر موقعها على الفايسبوك، إنه في إطار النشاط العملياتي للفرق الجمركية الخاصة بمحاربة التهريب بكل أشكاله، أحبط عناصر الفرقة المتعددة المهام بعين ولمان خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي وخلال حاجز نصبته، محاولة إدخال عن طريق التهريب لبضائع مختلفة أجنبية الصنع تمثلت في 48500 علبة سجائر مختلفة الأنواع بالإضافة إلى 648000 قرص دواء مضاد للحساسية و22422 وحدة مختلفة من المواد الطبية ذات الاستعمال البيطري.

وأضاف نفس المصدر إنه تم ضبط هذه البضائع على متن شاحنة وبحيازة شخصين مخبأة للتمويه في أكياس للجبس حيث تم مباشرة حجز البضائع تطبيقا لأحكام قانون الجمارك وكذا بموجب أحكام الأمر المتعلق بمكافحة التهريب.

وأوضح البيان المؤرخ في الثالث أفريل الجاري إن هذه العملية النوعية تأتي لتضاف إلى حصيلة العمليات الأخرى المحققة من قبل الفرق الجمركية الأخرى التابعة لإقليم الاختصاص للمديرية الجهوية للجمارك بسطيف في مجال محاربة الغش والتهريب.