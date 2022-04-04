حرر عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، بتلمسان، فتاتين مختطفتين إثر تلقي مكالمة هاتفية عن طريق الرقم الأخضر، مفادها تعرض فتاتين جامعيتين للاختطاف من طرف مجهولين.

على الفور تم إخطار الفرقة المحلية للدرك الوطني بزناتة وتفعيل مخطط الغلق، أين تم تشكيل دورية من طرف أفراد الفرقة، بعد تحديد مكان تواجدهما، وهو عبارة عن مزرعة مهجورة تبعد بحوالي 05 كلم عن بلدية أولاد رياح، تم تحريرهما وتوقيف الخاطفين. يتعلق الأمر بثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و29 سنة، كما تم حجز السيارة المستعملة في ارتكاب جريمة الاختطاف في ظرف وجيز. ولا يزال التحقيق متواصلا وسيتم تقديم جميع المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة.

من جهة أخرى، تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني، بالغزوات، من توقيف سبعة أشخاص تورطوا في سرقة سيارة ومجموعة من المجوهرات، يتراوح سنهم ما بين 21 و41 سنة بتهمة تكوين جمعية إجرامية لغرض الإعداد لجنحة السرقة بظرفي الليل والتعدد. وتم استرجاع السيارة المسروقة وكمية من المعدن الذهبي محل السرقة في ظرف وجيز، وفور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.