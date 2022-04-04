استكمل قسم النزاهة للاتحاد الجزائري لكرة القدم بإشراف رئيس قسم النزاهة لـ " الفاف"، حليم جندوبي، برنامجه المسطر، مع قيادات الدرك الوطني ولا سيما فيما يتعلق بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات.

وكشف اليوم الإثنين، الاتحاد الجزائري بأن هذه الجلسات ركزت على التلاعب بالمباريات والتحقيقات التي ستجرى في هذا السياق والنزاهة في كرة القدم، ومحاربة الفساد في عالم الرياضة والمراهنات الغير قانونية وأثرها وسبل مكافحتها.

للإشارة فإن برنامج اللقاءات ضم كل من:

• المدرسة العليا لقوات الدرك الوطني لزرالدة.

• مدرسة الدرك بسيدي بلعباس.

• مدرسة الشرطة القضائية بيسّر.