كشف عميد جامع الجزائر، محمد المأمون القاسيمي الحسيني، أن من طليعة أهداف جامع الجزائر هو نشر الفكر الإسلامي الأصيل وإبراز صورة الإسلام الصحيحة.

وقال الحسيني لدى نزوله ضيفا على "فوروم الأولى" هذا الاثنين إن من بين الأولويات التي يدعو لها في رسالته من خلال هذا الصرح الديني العظيم هو المحافظة على مقومات وحدة الأمة وصيانة مرجعيتها الدينية الجامعة التي كانت لها عبر الأجيال والعصور حصانة ذاتية"، مؤكدا أن "التيارات الدخيلة والغريبة خاصة تلك التي تتغذى من المفاهيم الخاطئة للإسلام ولشريعته يجب التصدى لها".

وعاد عميد جامع الجزائر للحديث عن الفترة الصعبة التي مرت بها الجزائر خلال السنوات الماضية والتي قال عنها إنها "فترة فقد المجتمع فيها رؤيته الصحيحة وانحرفت فئة من شبابه الذين غرر بهم في ظل الفراغ الروحي الذي كان موجودا".

في سياق متصل، أوضح المأمون القاسيمي الحسيني أن "الخطاب الديني الذي ينشده يرتكز على المبادئ والأصول ويسعى إلى ترقية الحياة الروحية ولا يهمل متطلبات الحياة المادية وان يكون جامعا" ليضيف "يجب أن نعد للمجتمع هذا المواطن الصالح الذي يحسن فهم دينه و يعمل به ويعتز لانتمائه الإسلامي الواحد الذي يرفض التجزئة والطائفية ويسعى إلى بناء المجتمع وترقية أمته الروحية والمادية".

وفيما يخص الفترة التي سيكون فيها هذا المعلم الإسلامي متاح بكل مرافقه لكل المواطنين أوضح الحسيني أن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هو الذي سيعلن عن هذا القرار في وقت لاحق" ليضيف "تجرى حاليا الإعدادات من خلال النصوص التي تنظم مختلف مرافق جامع الجزائر".