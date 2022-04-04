صرح الرئيس الأوكراني، فيلوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، أنه من الصعب جدا التفاوض مع روسيا بعدما جرى في أوكرانيا.

وجاءت هذه التصريحات في أول زيارة ميدانية لزيلينسكي خراج مركز كييف، حيث تفقد مدينة بوتشا الواقعة في ضواحي العاصمة الأوكرانية (شمال-شرق) والتي انسحبت منها القوات الروسية مؤخرا.

وقال زيلينسكي أمام وسائل الإعلام أن ما جرى في بوتشا جريمة إبادة جماعية، مؤكدا أنه لن يرتاح قبل تحديد المسؤولين عن هذه الجرائم.

وحسب زيلينسكي فإن بلدات مجاورة لبوتشا دمرت بالكامل، مؤكدا أنه من الصعب التفاوض مع موسكو بعد ما فعلته في أوكرانيا.