أعلن اليوم الإثنين عضو المكتب الفيدرالي السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي عن رغبته في الترشح لشغل منصب رئيس "الفاف" خلفا للرئيس الحالي شرف الدين عمارة حسب ما علم من المعني.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أوضح وليد صادي أنه " يرغب في الترشح لشغل منصب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم في حال ترسيم استقالة الرئيس الحالي عبر جمعية عامة استثنائية رفقة أعضاء مكتبه وذلك كما تنص عليه القوانين سارية المفعول "-كما قال- .

وأرجأ وليد صادي الحديث عن أي تفاصيل أخرى حول برنامجه في حال فوزه بهذا المنصب قائلا "في الوقت الحالي هناك رئيس للاتحاد ولا يوجد شيء رسمي ولا يمكن الحديث في هذا الموضوع في ظل هذه الوضعية" .

جدير بالذكر أنه سبق لوليد صادي وأن كان عضوا بالمكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم خلال عهدتين، من 2009 إلى 2012 ومن 2013 إلى 2016 تأهل خلالهما الفريق الوطني إلى كأس العالم مرتين متتاليتين (2010 و2014) حيث شغل عديد المناصب على غرار مدير المنتخبات الوطنية وعضو لجنة التسويق وحقوق البث للاتحاد الإفريقي لكرة القدم وعضو لجنة تطوير كرة القدم لدى الاتحاد العربي للعبة، بالإضافة إلى توليه عديد المناصب بنادي وفاق سطيف وكان وراء إعادة بعث بريقه في المحافل الوطنية والقارية.