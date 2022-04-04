سترفع روسيا اعتبارا من 9 أفريل الجاري القيود المفروضة على الرحلات الجوية المدنية مع 52 دولة، من ضمنها الجزائر.

وحسب ما نقلت "روسيا اليوم"، قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين: "اعتبارا من 9 أفريل الجاري سيتم رفع القيود المفروضة لمكافحة انتشار جائحة كورونا والتي طبقت على رحلاتنا المنتظمة والمستأجرة بين روسيا وعدد من الدول الأخرى".

وأشار إلى أنه تم التوقيع على الوثيقة بهذا الشأن اليوم الاثنين، ووفقا لميشوستين فإن حالات الإصابة بفيروس كورونا آخذة في الانخفاض لذا فقد حان الوقت لتوسيع الوجهات المتاحة لشركات الطيران الروسية الطيران إليها.

ووفقا لرئيس الوزراء الروسي فإن استئناف الرحلات الجوية سيتم مع 52 دولة، بما في ذلك الهند والأرجنتين وجنوب إفريقيا والصين و11 دولة عربية بينها الجزائر، وأشار إلى أنه من قبل كان من الممكن السفر إلى 15 دولة دون قيود.