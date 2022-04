L’ex membre du bureau fédéral de la FAF, walid Sadi a annoncé sa candidature pour présider cette instance et succéder à son président partant Charef Eddine Amara.

Dans une déclaration à l’APS, Walid Sadi a annoncé qu’il désire se présenter candidat au poste de président de la FAF dans le cas où la démission de Charef Eddine soit officialisée via une assemblée générale extraordinaire ainsi que les membres de son bureau.

Sadi a évité de parler des détails de son programme et préféré laisser cela au moment opportun.