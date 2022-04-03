استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم، سفير فيدرالية روسيا لدى الجزائر، إيغور بيلاييف.

ووفق بيان للمجلس، فقد نوه بوغالي، خلال هذا اللقاء، بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين والتي يطبعها تاريخ حافل من الإنجازات ودعا في هذا السياق إلى تطوير التعاون على المستوى البرلماني، لا سيما بعد تنصيب مجموعة برلمانية للصداقة مع روسيا مؤخرا.

إلى جانب ذلك، أكد بوغالي التزام الجزائر بشراكتها الاستراتيجية المعمقة مع روسيا ودعا إلى استغلال كل الإمكانات المتاحة لتنويع مجالات التعاون مثمنا في هذا السياق ما حققه التعاون العسكري بين البلدين.

وبخصوص الأحداث العالمية الراهنة، أكد رئيس المجلس أن الجزائر تنتهج مقاربة سلمية لحل الأزمات تعتمد على الحوار والمفاوضات، وفي هذا المقام دعا بوغالي إلى توحيد المعايير في التعامل مع الأزمات.

من جهته، أشاد بيلاييف بمستوى التعاون الذي يجمع البلدين على شتى الأصعدة، وأضاف، بخصوص التعاون البرلماني، أن الجانب الروسي على وشك تنصيب مجموعة برلمانية للصداقة للتنسيق مع نظيرتها الجزائرية.

في سياق آخر، شكر السفير الروسي الجزائر على موقفها المتزن حيال الأزمة الأوكرانية، كما أثنى على المواقف التي عبر عنها البرلمانيون الجزائريون الذين شاركوا مؤخرا بإندونيسيا في أشغال الجمعية العامة لاتحاد البرلماني الدولي.