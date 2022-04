Le président de l’assemblée populaire nationale Ibrahim Boughali a reçu aujourd’hui, l’ambassadeur de la fédération de Russie à Alger. Igor Beliaev.

Beliaev a fait éloge au niveau des relations bilatérales entre l’Algérie et la Russie sur tous les plans et déclaré que la partie russe installera très bientôt un groupe parlementaire d’amitié avec l’Algérie.

L’Ambassadeur russe n’a pas manqué de remercier l’Algérie pour ses positions vis-à-vis de la crise en Ukraine et remercié les députés algériens ayant pris part en Indonésie aux travaux de l’AG de l’Union Internationale des Parlements.