نفى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ما تداولته مواقع إخبارية عربية، حول إعلان بنك لبنان المركزي "الإفلاس".

قال رياض سلامة، الاثنين، إن البنك لا يزال يمارس دوره الموكل إليه بموجب القانون، وإن ما يتم تداوله حول إفلاس البنك غير صحيح، حسب "سكاي نيور" عربية.

وأضاف سلامة: "بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لا زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70٠ من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك".

وأثارت تصريحات إعلامية صدرت عن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي جدلا واسعا في البلاد بعدما قال إن "الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت".