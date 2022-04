Le ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger Remtane Lamamra s’est entretenu aujourd’hui avec des responsables russes, en marge de sa visite à Moscou, dans le cadre d’une mission d’un groupe de contact arabe sur la crise ukrainienne.

Les entretiens de Lamamra avec de hauts responsables russes se sont axés sur la coopération entre l’Algérie et la Russie et son renforcement dans les différents domaines.

De son côté, l’agence Spoutnik a rapporté que Serguei Lavrov, ministre russe des affaires étrangères, se rendra bientôt en Algérie.

S’adressant à Lamamra, Lavrov a indiqué qu’il prévoyait effectuer, bientôt, une visite en Algérie.