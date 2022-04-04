شاركت المديرية العامة للأمن الوطني إلى جانب ممثلين عن مختلف القطاعات، في مجريات الدورة الثانية لتكوين 580 عون ملعب متطوع، المقرر إدماجهم في تنظيم وتأمين ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها ولاية وهران من 25 جوان إلى 10 جويلية 2022.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية "تأتي بعد الدورة التكوينية الأولى التي نظّمت في شهر ديسمبر 2021".

وأضاف نفس المصدر بأنه "خلال هذه الدورات التي تسهر على تنظيمها اللجنة الأمنية لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022، على مستوى المراكز الجهوية بولايات الجزائر، وهران، قسنطينة، عنابة، ورقلة وتمنراست، تلقى الأعوان المتطوعين معارف نظرية وتطبيقية، قدّمها إطارات الأمن الوطني من مختلف المصالح العملياتية، والتي تمحورت أساسا حول طرق تسيير الحشود، تقنيات المراقبة والتفتيش والدفاع الذاتي".

وينتظر أن تتم "برمجة دورة تكوينية ثالثة وأخيرة في شهر جوان المقبل، وذلك بهدف إدماج الأعوان المتطوعين ضمن المقاربة الأمنية الشاملة التي وضعتها السلطات العليا للبلاد لإنجاح هذه التظاهرة الإقليمية".