أفادت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء بهبوب رياح قوية مثيرة لزوابع وتطاير الرمال وتتخللها أمطار عدية على الولايات الساحلية الغربية والجنوبية للبلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة باللون الأصفر أن رياحا قوية مثيرة لزوابع وتطاير الرمال وتتخللها في بعض الأحيان أمطار رعدية، ستهب بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعات الأولى من يوم غد الأربعاء، على ولايات الشلف، مستغانم، وهران، عين تيموشنت، تلمسان، الودي، تڤرت، غرداية، ورڤلة، المنيعة، تيميمون وبني عباس.

وأضاف نفس المصدر إن سرعة الرياح المتوقعة ستتراوح بين 50و60 كلم في الساعة.