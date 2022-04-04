قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن البر الرئيسي الصيني سجل أمس الإثنين 1173 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19. وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أن من بين حالات الإصابة المحلية المذكورة سجلت 792 حالة في مقاطعة جيلين بشمال شرقي البلاد، و268 حالة في مدينة شنغهاي، و17 حالة في مقاطعة هيلونغجيانغ.

وإلى جانب ذلك، سجلت 62 حالة إصابة جديدة وافدة في أرجاء البر الرئيسي.

وتم تسجيل 15355 حالة جديدة بدون أعراض في البر الرئيسي الصيني، بما فيها 15239 حالة محلية و116 حالة وافدة، وفقا للجنة.

ومن بين الحالات بدون أعراض، تم الإبلاغ عن 13086 حالة في شنغهاي و1680 في جيلين.

وبعد تعافي 1899 مريضا، لا يزال في مستشفيات البر الرئيسي حاليا 25060 مريضا، يتلقون العلاجات الطبية المناسبة، بينهم 63 مريضا في حالات صحية خطيرة.

وفيما لم تسجل حالات وفاة جديدة بكوفيد-19، يبقى العدد الإجمالي لضحايا المرض منذ تفشي الجائحة في البلاد عند 4638 شخصا.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 157378 حالة، حتى يوم الإثنين، يشمل ذلك الحالات المحلية والوافدة.