ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع توقعات بأن تفرض الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات إضافية على روسيا بعد الفظائع المزعومة ضد المدنيين الأوكرانيين.

ويتداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي قرب 105 دولارات للبرميل مرتفعاً 1%، بعد إغلاقه على ارتفاع بنسبة 4% يوم أمس الإثنين، وهو أكبر مكسب في أسبوعين، فيما ارتفع خام برنت بأكثر من 1% إلى 108 دولارات للبرميل.

وستعلن واشنطن عن إجراءات إضافية ضد موسكو هذا الأسبوع، وفقًا لمستشار الأمن القومي جيك سوليفان، الذي قال إن هذه الإجراءات قد تشمل مزيدا من القيود على الطاقة.