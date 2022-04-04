عدد جديد من الخبر السياسي، يتناول موضوع الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على الجزائر، سيكون متوفرا اليوم على موقع الخبر الإلكتروني. تجدون في العدد: - حواران رئيسيان مع كل من السفير الروسي والأوكراني بالجزائر، يقدم كل طرف فيه وجهة نظره حول ما يجري، مع ربط ذلك بالعلاقات الثنائية مع الجزائر.

-الأستاذ الصحفي سليمان حميش يغوص بالتحليل في أزمة الغاز والإنزال الدبلوماسي الأجنبي على الجزائر ومدى مساهمة ذلك في تسريع إنجاز أنبوب أبوجا الجزائر.

-الدكتور في الطاقة حاتم غندير (رئيس القسم الاقتصادي بقناة الجزيرة) يجيب على أسئلة الخبر السياسي حول تأثير الحرب على أسعار النفط والغاز وتوقعات استقرارها في المستقبل وموقع الجزائر من كل ذلك.

-الباحثان في العلاقات الدولية زين العابدين غبولي وحسام الدين بقاص، يقدمان رؤيتهما حول موضوعي: موقف الجزائر الدبلوماسي من الحرب الأوكرانية، نظرة الداخل الأمريكي للأزمة.

- ملح العدد، روبورتاج من الصحفي الجزائري محمد زاوي المقيم منذ سنوات طويلة بكييف، يرصد فيه من قلب الحدث تحت عنوان "شاهد على بداية حرب"، مشاهدات إنسانية في رحلة المغادرة من كييف إلى غرب أوكرانيا ويستعرض في هذه الرحلة بأسلوب عذب أوجاع الحرب وخلفياتها التاريخية. قراءة مفيدة...

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