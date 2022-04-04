تقام اليوم الثلاثاء، قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالقاهرة.

وتبدأ مراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الإخبارية، وقناة الكاف الرسمية على موقع يوتيوب. ويشارك في عملية سحب قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية معين الشعباني المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، وفلافيو أمادو نجم الأهلي السابق حسبما جاء عبر موقع صدى البلد المصري.

وتأهل إلى الدور ربع النهائي كل من صن داونز والأهلي من المجموعة الأولى والرجاء المغربي ووفاق سطيف الجزائري من المجموعة الثانية والترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري من المجموعة الثالثة والوداد المغربي وبترو أتليتيكو الأنغولي من المجموعة الرابعة.