كشفت وسائل إعلام مختلفة، أن مدربا جزائريا يقترب من الإشراف على المنتخب اليمني لكرة القدم.

وأوضح مصدر من الاتحاد اليمني لموقع " كورة" بخصوص صحة الخبر قائلا: "الاتحاد لم يتفق مع المدرب بشكل نهائي، لكنه سيصل خلال الساعات المقبلة إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال التباحث مع المهندس حسن باشنفر النائب الأول لرئيس الاتحاد وعبد الله فضيل رئيس اللجنة الفنية للاتحاد".

وأضاف: "الجهاز الفني الذي يقود المنتخب حاليا في حضرموت، سيعمل ضمن الإطار الفني لعمروش، بقيادة المدرب الحالي أمين السنيني، الذي سيكلف بمهمة المساعد."

للتذكير فإن عمروش كان مرشحا لتدريب النجم الساحلي التونسي في الآونة الأخيرة، لكن إدارة النجم فضلت الاعتماد على المدرسة التونسية من خلال تعيين لسعد الشابي على رأس النادي.