تمكنت مصالح الحماية المدنية بجيجل ليلة أمس من إنقاذ ثمانية أفراد من عائلة واحدة، بعدما تعرضوا للاختناق بغاز أوكسيد الكربون المتسرب من مدفئة داخل شقة بحي حراثن جنوبي وسط المدينة.

وحسب خلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدينة فإن الحادث وقع في حوالي الساعة العاشرة والنصف ليلا، حيث تدخل أفراد إسعافات كل من الوحدة الرئيسية والثانوية بعاصمة الولاية، لإنقاذ المصابين ويتعلق الأمر بكل من الأب والأم وستة أبناء أصغرهم رضيع يبلغ من العمر 12 شهرا، والذين كانوا يعانون من ضيق في التنفس وغثيان، وقد قدمت لهم الإسعافات اللازمة قبل نقلهم إلى مستشفى محمد الصديق بن يحي بواسطة أربع سيارات إسعاف التي سخرت لهذا الغرض.